الصحة تناشد لحماية شاحنات أدوية ستصل لمستشفيات القطاع اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 يوليو 2025، عن تنسيق دخول ثلاث شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة، عبر منظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيرة إلى أن الشحنة لا تتضمن أي مواد غذائية.

وأكدت الوزارة أن الأصناف الطبية المنتظر وصولها تُعد بالغة الأهمية وتمثل حاجة ملحة لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى، وإنقاذ الأرواح في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها مستشفيات القطاع.

وناشدت الوزارة المواطنين والوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لضمان حماية القافلة وعدم التعرض لها، بما يضمن وصول الشاحنات إلى المستشفيات بسلام، لتتمكن الطواقم الطبية من أداء واجبها الإنساني في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.