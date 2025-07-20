في غزة : 4 أطفال استشهدوا نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة و"650 ألف" طفل أخر معرضون للموت

فلسطين اليوم

تواصل المجاعة الخانقة الفتك بالأطفال في قطاع غزة ، حيث ارتقى منذ أمس 4 اطفال نتيجة الجوع الشديد وفقدان المقومات الطبية لإنعاشهم في ظل منع إدخال أي مقاومات غذائية أو طبية .

المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى اعلنت صباح اليوم الأحد 20 يوليو 2025 عن استشهاد الطفلة رزان أبو زاهر عن 4 أعوام نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع ، ليكونَ الطفلَ الرابع الذي يرتقي خلال 24 ساعة بسبب الجوع وسوء التغذية.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة ان القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة.

ورصدت الطواقم الطبية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. كما جاء في بيانها.

وأعلن الليلة الماضية عن ارتقاء الرضيع يحي فادي النجار "3 أشهر" من خانيونس، والذي استشهد نتيجة الجوع الشديد .

‏وكان المكتب الاعلامي الحكومي اعلن عن ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلاً، وعدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 مريضاً.

وحذر تقرير المكتب الاعلامي من ان 650 ألف طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.