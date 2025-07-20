لليوم الـ653 للحرب على غزة ..شهداء في مدينة غزة وشمالها ومواصلة استهداف المناطق الشرقية

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال اليوم الأحد 20 يوليو 2025 قصف المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع ، ومواصلة تفخيخ منازل المواطنين وتفجيرها في المناطق الشرقية لحيي الزيتون والتفاح بمدينة غزة وجباليا شمال القطاع .

اعلنت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين في غارات متفرقة على محافظتي غزة والشمال منذ الفجر، بينهم ثلاثة شهداء جراء القاء طائرات مسيرة قنابل في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأضافت أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف عدد من منازل المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه الصيادين في بحر القرارة غرب خان يونس جنوب القطاع.

وتدخل المجاعة مراحل خطيرة في القطاع حيث ارتقى خلال 24 ساعة 3 أطفال ن وسط تحذيرات مما قد تحمله الساعات القادمة من وفيات جراء التدهور الكبير على الحالة الصحية للمواطنين .