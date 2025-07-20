فلسطين اليوم

أصدرت قوات الاحتلال اليوم الاحد 20 يوليو 2025 أوامر أخلاء جديدة لعدد من المناطق في دير البلح وسط قطاع غزة ، حيث جاء في البيان إلى جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك المتواجدين داخل الخيام الموجودة في المنطقة.

وقال بيان الاحتلال ان قواته ستعمل بقوة كبيرة لتدمير قدرات الفصائل على حد زعمها والبنى التحتية في المنطقة حيث يوسّع أنشطته في هذه المنطقة ليعمل في منطقة لم يعمل فيها من قبل .

توضيحاً لخريطة الإخلاءات فأن المناكطق المتوقع اخلائها هي:

مربع ١٣٠ المنطقة المجاورة لشارع المزرعة من جنوب وتشمل المناطق الشرقية من الحكر من شارع ابو هولي الي شارع المزرعة

مربعات 132-133 حاجز ابو هولي ومنطقة ام ظهير مناطق قصر ابو سليم ومخيم الست اميرة

مربع 134 من مدخل صيدلية البشير الى مدخل شارع ال 17 شرقاً

مربعات 136-139 ابتداءً من منطقة جسر الوادي حتى شارع المطاحن تشمل مناطق البركة والبركة والغربية ومناطق مواصي دير البلح



