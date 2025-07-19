ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأفاد مراسيل صحافي بأن الاحتلال قصف خيمة للنازحين قرب صالة دريم غربي مدينة خان يونس، ما لاستشهاد ثلاثة مواطنين، هم: عزمي محمد سليم قديح، وأسيل حسام محمد قديح، ونوال رجب عبد القادر أبو العنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 58,765 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140,485 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.