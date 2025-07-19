تسعة شهداء في قصف الاحتلال شقة سكنية وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال شقة سكنية جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت شقة سكنية جنوب مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين بينهم طفل ورضيع، وإصابة آخرين، تم مقلهم إلى مستشفى العودة بالنصيرات.

وقالت مصادر طبية، إن 70 مواطنا استهدوا منذ فجر اليوم السبت، بينهم 36 من طالبي المساعدات، جراء تواصل قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.