شهيد بقصف دراجة نارية في يحمر الشقيف جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني؛ هو الثاني منذ صباح اليوم السبت، إثر قصف "إسرائيلي" جوي استهدف بلدة يحمر الشقيف، قضاء النبطية، جنوبي لبنان، وفق ما أوضحت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"؛ لبنانية رسمية، إن شهيدًا ارتقى في غارة "إسرائيلية" استهدفت دراجة نارية في حي الشرابيك في بلدة يحمر الشقيف، قضاء النبطية.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن الطيران المسير المعادي (في إشارة للطيران الحربي الإسرائيلي) استهدف دراجة في بلدة يحمر الشقيف بصاروخين وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الغارة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة على مطل الجبل في بلدة الخيام قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حيث سجّلت منذ بدء الهدنة آلاف الانتهاكات أسفرت عن استشهاد نحو 216 شخصا، وإصابة 508 آخرين بجروح متفاوتة، وفق معطيات رسمية.

وكانت "إسرائيل" قد بدأت عدوانها على لبنان في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن يتصاعد ويتحوّل إلى حرب واسعة النطاق اعتبارًا من 23 أيلول/ سبتمبر 2024.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية وموجات تهجير داخلية في الجنوب اللبناني.