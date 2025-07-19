الجيش "الإسرائيلي" يشن 90 غارة جوية على قطاع غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلن جيش العدو "الإسرائيلي"، السبت، شن 90 غارة جوية على أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما تواصل فرقه هجماتها البرية داخل القطاع.

يأتي تصعيد الجيش هجماته في قطاع غزة بالتزامن مع تقارير إعلامية تتحدث عن "تقدم" في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل أسرى الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الجيش "الإسرائيلي" في بيان: "خلال اليوم الأخير، نفذ سلاح الجو حوالي 90 غارة على أهداف في أنحاء قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المناورة".

وزعم أن الأهداف "شملت مجمّعات عسكرية، ومباني تابعة لمسلحين، وبنى تحتية تحت الأرض وبنى تحتية أخرى".

لكن المعطيات الميدانية بغزة والتي تؤكدها مصادر طبية وشهود عيان تفيد بأن أهداف الجيش تتركز على خيام النازحين ومنازل المدنيين ومراكز الإيواء، فيما يشكل الأطفال والنساء معظم الضحايا.

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي: "تواصل قوات الفرقة 162 نشاطها في شمال القطاع، كما تواصل قوات الفرقة 99 عملها في شمال القطاع ووسطه".

وأضاف: "في محيط مدينة غزة، توسّع قوات الفرقة 98 نطاق القتال".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.