حماس تدعو أحرار العالم لحراك عالمي يبدأ غداً ضدَّ حرب الإبادة والتجويع في غزة

فلسطين اليوم

أطلقت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم السبت 19يوليو 2025 نداءً للأمَّة والأحرار في العالم لحراك عالمي إنقاذاً للشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة من الموت قصفاً وجوعاً وعطشاً

، مشيرة ان يوم غدٍ الأحد والأيَّام القادمة ستكون صرخة غضب عارمة في وجه الاحتلال الصهيوني وضدَّ التجويع الممنهج في قطاع غزَّة.

وقالت حماس خلال بيان لها نجدّد دعوتنا إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى حراك عالميّ بكل أشكال المسيرات الجماهيرية الحاشدة، والفعاليات التضامنية، عبر رفع الصوت عالياً، وممارسة كل الضغوط السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والعمَّالية والطلابية، تضامناً مع قطاع غزَّة، ودعماً لصمودهم، وضدَّ حرب الإبادة والتجويع، حتى وقف العدوان الوحشي وإنهاء الحصار الظالم.

وطالبت بتظاهر كلّ الجهود عربياً وإسلامياً ودولياً، ولنكن صوتاً واحداً، تضامناً مع قطاع غزَّة وضد حرب الإبادة والتجويع لأكثر من مليوني فلسطيني، ولنشارك في وقف الإبادة والتجويع والعدوان ضدَّ قطاع غزَّة، ولنضع حدّاً لاستهتار المجرم نتنياهو وعصابته الفاشية بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.