7 شهداء في حي الزيتون وجباليا وشقة في مدينة غزة

الساعة 12:41 م|19 يوليو 2025
شهداء
شهداء

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلية منذ فجر اليوم السبت 19 يوليو 2025 ارتكاب مزيداً من المجازر في مناطق متفرقة من القطاع ، حيث ارتقى 7 مواطنين في حي الزيتون جنوب شرق ، وجباليا وشقة سكنية في مدينة غزة .

وبينت الخدمات الطبية بغزة انه تم انتشال شهيد إثر استهداف شقه قرب من دوار "أبو مازن" جنوب غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر بالمستشفى المعمداني عن ارتقاء 3 شهداء وعدد من المصابين في غارتين "إسرائيليتين" على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واعلنت المصادر الطبية عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد أخر من المواطنين جراء قصف مدفعي على محيط مفترق حلاوة في جباليا البلد شمال قطاع غزة, وهم: جمال حلاوة "أبو راسم" , إبراهيم بشير حلاوة ،  أسمر راسم بشير حلاوة"

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