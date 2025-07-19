7 شهداء في حي الزيتون وجباليا وشقة في مدينة غزة

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلية منذ فجر اليوم السبت 19 يوليو 2025 ارتكاب مزيداً من المجازر في مناطق متفرقة من القطاع ، حيث ارتقى 7 مواطنين في حي الزيتون جنوب شرق ، وجباليا وشقة سكنية في مدينة غزة .

وبينت الخدمات الطبية بغزة انه تم انتشال شهيد إثر استهداف شقه قرب من دوار "أبو مازن" جنوب غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر بالمستشفى المعمداني عن ارتقاء 3 شهداء وعدد من المصابين في غارتين "إسرائيليتين" على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واعلنت المصادر الطبية عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد أخر من المواطنين جراء قصف مدفعي على محيط مفترق حلاوة في جباليا البلد شمال قطاع غزة, وهم: جمال حلاوة "أبو راسم" , إبراهيم بشير حلاوة ، أسمر راسم بشير حلاوة"