7 شهداء في حي الزيتون وجباليا وشقة في مدينة غزة
تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلية منذ فجر اليوم السبت 19 يوليو 2025 ارتكاب مزيداً من المجازر في مناطق متفرقة من القطاع ، حيث ارتقى 7 مواطنين في حي الزيتون جنوب شرق ، وجباليا وشقة سكنية في مدينة غزة .
وبينت الخدمات الطبية بغزة انه تم انتشال شهيد إثر استهداف شقه قرب من دوار "أبو مازن" جنوب غربي مدينة غزة.
وقالت مصادر بالمستشفى المعمداني عن ارتقاء 3 شهداء وعدد من المصابين في غارتين "إسرائيليتين" على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
واعلنت المصادر الطبية عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد أخر من المواطنين جراء قصف مدفعي على محيط مفترق حلاوة في جباليا البلد شمال قطاع غزة, وهم: جمال حلاوة "أبو راسم" , إبراهيم بشير حلاوة ، أسمر راسم بشير حلاوة"