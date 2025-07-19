الاعلام الحكومي بغزة يطلق نداءً عاجلاً لفتح ممرات انسانية لوقف كارثة التجويع الجماعي

فلسطين اليوم

أطلق الاعلامي الحكومي بغزة اليوم السبت 19 يوليو 2025 نداء دولي عاجل إلى المجتمع الدولي وإلى كل دول العالم بلا استثناء طالبت بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي مباشر وفعلي، لضمان وصول الغذاء والدواء إلى كافة المناطق في قطاع غزة دون عراقيل من الاحتلال لوقف كارثة التجويع الجماعي.

وقال المكتب الاعلامي الحكومي ، ان القطاع غزة أمام كارثة إنسانية متفاقمة منذ 651 يوماً من الإبادة الجماعية والتجويع، مشددة على ضرورة نزع الطابع السياسي عن المساعدات الإغاثية ووقف عمليات التلاعب أو التحكّم بها من قبل الاحتلال أو جهات متواطئة.

وطالبت بضرورة رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة باعتباره جريمة جماعية بحق السكان المدنيين ، بالإضافة الى تحرك دولي ضاغط لإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" على وقف الإبادة الجماعية ووقف سياسات التجويع والتهجير.

وشدد على تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عدالة.