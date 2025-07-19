اليوم : 1500 طالب توجيهي في غزة يتقدمون إلكترونيا ضمن الدورة الاستكمالية

فلسطين اليوم

تقدّم، اليوم السبت، نحو 1500 طالب وطالبة من قطاع غزة لأداء امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته الثالثة (الاستكمالية)، والمخصصة للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر من امتحانات العام الدراسي 2023.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم العالي هذه الدورة إلكترونيًا، ضمن ترتيب استثنائي أقرّته نتيجة الظروف الطارئة التي يشهدها القطاع بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في رام الله، إن الامتحان انطلق صباح اليوم إلكترونيًا عبر برمجية خاصة، بعد استكمال جميع الترتيبات التقنية اللازمة، موضحًا أن هذه الدورة تخص الطلبة من مواليد 2005 الذين لم يتمكنوا من التقدم للدورة الثالثة التي كانت مقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وتأجلت بسبب العدوان على غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور، إن الامتحان يُعقد على مرحلتين: تبدأ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة، والثانية من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مشيرًا إلى أن بعض الطلبة يتقدمون لمبحث واحد، وآخرين لمبحثين.

وأوضح الخضور أن الوزارة كانت قد أجرت اختبارًا تجريبيًا يوم الخميس الماضي للتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية قبل انطلاق الامتحان الرسمي.

وأضاف أن الوزارة ستُعلن لاحقًا عن الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة مواليد 2006 و2007، حيث ستُعقد الدورة الخاصة بمواليد 2006 (ثانوية عامة 2024) بعد الانتهاء من هذه المرحلة، تليها دورة مواليد 2007 (ثانوية عامة 2025)، وفق الآليات الإلكترونية ذاتها.

وأشار إلى أن عدد طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة خلال العامين الماضيين بلغ نحو 78 ألف طالب، استُشهد منهم 4 آلاف جراء العدوان، فيما تقدم 4 آلاف آخرون للامتحان خارج الوطن، وتبقى نحو 70 ألف طالب، وهم من مواليد 2006–2007 الذين سيتقدمون للامتحان في المرحلة المقبلة.

المصدر : وكالة وفا الرسمية