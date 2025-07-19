اقتحامات ومداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

.تواصل قوات الاحتلال تصعيد عدوانها في الضفة الغربية، من خلال تنفيذ اقتحامات متكررة للمدن والقرى الفلسطينية، تخللتها عمليات دهم وتنكيل واعتقالات، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين يوميًا.

وفي محافظة جنين، التي تشهد منذ أكثر من ستة أشهر هجمات متواصلة، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت قرية مثلث الشهداء جنوب المدينة، ونفذت حملة دهم لعدد من المنازل، أسفرت عن اعتقال شاب، وسط انتشار لآليات عسكرية مدرعة في شوارع البلدة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الطفل محمد وائل فارس دراغمة (17 عامًا)، بعد احتجازه عدة ساعات على حاجز الحمرا العسكري، أثناء مروره عبره. ويُعد الحاجز أحد أبرز نقاط التفتيش الإسرائيلية، ويقع عند مفترق طرق رئيسية تربط مدن الضفة بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة ومخيم العين غربًا، حيث داهمت عدداً من المنازل والبنايات السكنية. وتمركزت العمليات في حي المعاجين داخل مخيم العين، مع نشر قوة من المشاة في الشوارع والأزقة الداخلية.

أما في محافظة الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال منزل والد زوجة المطارد محمود الفسفوس في قرية دير العسل، غرب مدينة دورا، قبل أن تنسحب لاحقًا من عمارة شديد وسط المدينة، والتي كانت قد اقتحمتها فجر الجمعة.\

وفي بيت لحم، وسّعت قوات الاحتلال من عملياتها فجرًا، حيث اقتحمت بلدات تقوع جنوب شرق المدينة، ودار صلاح وزعترة شرقًا، وبلدة بيت فجار جنوبًا، دون أن تُسجل أي اعتقالات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.