وزارة الصحة : 32 شهيداً منذ فجر اليوم نتيجة مجازر الإحتلال في مراكز توزيع المساعدات

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 19 يوليو 2025 ، عن استقبال مجمع ناصر الطبي 32 شهيد منذ فجر اليوم وعشرات الإصابات نتيجة مجازر الإحتلال باستهدافهم في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية جنوب قطاع غزة.

وبينت الصحة ان مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات الأمريكية(مصائد الموت) تهدد حياة آلاف المواطنين في قطاع غزة.

وبين ان القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة.

وأشارت الى رصد الطواقم الطبية إرتفاعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية.*

وحذرت وزارة الصحة من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي، وتطالب المجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بالتحرك العاجل والفعلي لوقف هذه المجازر وفتح الممرات الإنسانية لتوريد الغذاء والدواء والوقود بشكل آمن ومنتظم.