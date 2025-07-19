مفوض أممي: قصف "إسرائيل" كنيسة لجأ إليها مدنيون جريمة حرب

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إن هجوم "إسرائيل" على كنيسة لجأ إليها النازحون الفلسطينيون "يشكل جريمة حرب".

وأضاف الخيطان في تصريح صحفي، الليلة، أن هجوم إسرائيل على كنيسة "العائلة المقدسة" بمدينة غزة، التي لجأ إليها النازحون الفلسطينيون "يثير مخاوف بشأن انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الدولي لا سيما الهجمات على دور العبادة والمناطق المدنية".

وأكد الخيطان ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مضيفا أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين والمناطق المدنية يشكل جريمة حرب".

وأوضح أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يواصل دراسة تفاصيل الحادث الذي استهدف كنسية تضم ما يقارب 600 فلسطيني بينهم أطفال وأشخاص ذوي إعاقات.