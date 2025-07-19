يديعوت: وفد "اسرائيلي" رفيع سينظم للمفاوضات فور وصول ويتكوف للدوحة الاسبوع الجاري

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم السبت19 يوليو 2025 ان الوفد الإسرائيلي الرفيع الذي سيتوجه إلى الدوحة سيصل فور توجه ستيف ويتكوف المبعوث الامريكي هذا الأسبوع للدوحة لإتمام تفاصيل الاتفاق.

وبينت يديعوت انه من المحتمل أن يضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، والقائم بأعمال رئيس الشاباك.

ويشار الى ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب صرح مجدداً بشأن غزة بالقول" استعدنا معظم الأسرى من غزة، وسيكون لدينا 10 آخرون قريبا جدا، ونأمل إنهاء هذا الملف بسرعة.