6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة

فلسطين اليوم

اعلنت المصادر الطبية الفلسطينية اليوم السبت 19 يوليو 2025 عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة 3 مواطنين.