6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة

الساعة 09:27 ص|19 يوليو 2025
تشييع شهداء (21).jpeg
تشييع شهداء (21).jpeg

فلسطين اليوم

اعلنت المصادر الطبية الفلسطينية اليوم السبت 19 يوليو 2025 عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة 3 مواطنين.

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