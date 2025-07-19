القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار "اللد" بصاروخ باليستي فرط صوتي

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "اللد" في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي جديد من طراز "فلسطين 2"، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، إن العملية حققت أهدافها "بنجاح بفضل الله"، مؤكداً أنها تسببت بحالة من الذعر بين المستوطنين، ما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقّف حركة المطار.

وأوضح سريع أن استهداف المطار جاء "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه"، ورداً على ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، مضيفاً أن "العدوان الآثم والحصار الظالم على غزة لن يبقيا دون رد".

وفي تحذير لافت، أشار إلى أن نجاح العدو الإسرائيلي في تنفيذ مخططه في غزة "يعني أن الدور سيأتي على باقي الأمة العربية والإسلامية"، داعياً الشعوب إلى الخروج دعمًا للمقاومة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مساء أمس ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة، شملت "تل أبيب" والقدس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أنه تم الطلب من المستوطنين التوجه فوراً إلى الملاجئ في منطقتي "غوش دان" والقدس، كما تم إغلاق مطار "بن غوريون" مؤقتاً في أعقاب العملية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت الأسبوع الماضي مطار "اللد" بصاروخ من نوع "ذو الفقار"، في عملية وُصفت حينها بـ"النوعية"، وأدت إلى شلّ الحركة الجوية.

واختتم سريع تصريحه بالتأكيد على استمرار العمليات العسكرية اليمنية "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها بالكامل".