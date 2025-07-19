أسماء 26 شهيداً من طالبي المساعدات قرب أحد المراكز الامريكية بخانيونس
أسماء 25 شهيداً من طالب المساعدات قرب أحد المراكز الامريكية بخانيونس
١.صبري منتصر صبري جاد الله
٢.إبراهيم صبري إبراهيم العرجا
٣.محمد فرج صالح أبو عنزة
٤.حسين حسن موسى دبور
٥.محمود محمد أحمد زعرب
٦.عمرو روحي عبد القادر أبو رياش
٧.محمود عارف راغب أبو معمر
٨.راسل عطا الله عبد الواحد أبو عاذرة
٩.حيدر علي أحمد عثمان
١٠.أحمد رنين محمد أبو حبيب
١١.هشام منذر خضر فسيفس
١٢.رفيق أيمن رفيق سمور
١٣.خليل صلاح عبد الفتاح أبو شاويش
١٤.خميس سمير محمد خليل
١٥.عبد الله أحمد سمير أبو عمشة
١٦.علي فايز علي أبو عابد
١٧.حسن أمين محمد حماد
١٨.فايز جميل أحمد أبو عكر
١٩.عبد الله فتحي حمدان الدباري
٢٠.موسى حيدر موسى الدربي
٢١.حسام سميح سليم قديح
٢٢.نعيم حمدي أحمد المصري
٢٣.محمد فؤاد محمد طومان
٢٥.أحمد نعيم عبد المجيد كلاب
٢٦.معاوية فوزي سليمان الكحلوت