بالفيديو مجزرة بحق طالبي المساعدات في خانيونس : 32 شهيداً وأكثر من 100 إصابة والعدد مرشح للزيادة

فلسطين اليوم

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025 ، ارتقاء 26 شهيدًا وأكثر من 100 إصابة، حصيلة استهداف جيش الاحتلال للمدنيين المجوَّعين قرب مركز المساعدات في شارع الطينة جنوب خانيونس...يتبع

وقال عاطف الحوت مدير مستشفى ناصر ان 26 شهيدًا وأكثر من 70 جريحًا من طالبي المساعدات نقلوا إلى المستشفى.

وبين ان الاحتلال الصهيوني يواصل محاولة قتل أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة بالقصف والتجويع.

تابع : "لا نستطيع تقديم الخدمات الطبية للمرضى جراء استنفاد كل الإمكانات".

وكانت وزارة الصحة أكدت بالأمس اعداد غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كافة الأعمار تصل الى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد و اعياء شديدين ، محذرةً بأن المئات من الذين نحلت اجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع و تخطي قدرة اجسادهم على الصمود .

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 58,667 شهيدًا 139,974 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,843 شهيدًا 27,933 إصابة.

واشارت الصحة لارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 877 شهيدًا وأكثر من 5,666 إصابة.