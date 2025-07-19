"سرايا القدس": تدمير آلية عسكرية "إسرائيلية" شرقي خانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن تدمير آلية عسكرية "إسرائيلية" في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان مقتضب، إن "مجاهدينا تمكنوا من تفجير عبوة جانبية من نوع (ثاقب) كانت مزروعة مسبقاً، مستهدفين آلية صهيونية خلال مرورها في المنطقة".

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.