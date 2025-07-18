استشهاد طفل برصاص الاحتلال في يعبد بمحافظة جنين

فلسطين اليوم

استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بلدة يعبد جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الطفل عمرو علي خالد قبها (14 عاما)، أثناء تواجده في أحد شوارع البلدة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه لتقديم العلاج له.

وأضافت أن والد الطفل حاول الوصول إليه، إلا أن جيش الاحتلال اعتدى عليه بالضرب المبرح، واحتجزه، قبل أن يتمكن الإسعاف من الوصول إليه ونقله إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن استشهاده، مشيرة إلى أن الاحتلال أغلق المدخل الرئيسي لبلدة يعبد بالمكعبات الإسمنتية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوبا، وداهمت منزل المواطنين: حسين الأطرش، وساهر فياض الشيخ إبراهيم.