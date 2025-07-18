7 شهداء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين واستهداف منتظري مساعدات بغزة

فلسطين اليوم

غزة – استشهد 52 مواطنًا فلسطينيًا منذ فجر اليوم الجمعة، بينهم نازحون وطفلة رضيعة، في سلسلة اعتداءات متصاعدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن 7 مواطنين استشهدوا مساء اليوم، بينهم 3 في قصف لطيران الاحتلال استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال القطاع، فيما استُشهد آخر برصاص قناصة الاحتلال في منطقة الجسر قرب قرية المغراقة وسط القطاع.

وفي هجوم جديد على تجمعات الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية، استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر استهدافهم قرب نقطة توزيع للمساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. كما استُشهد مواطن آخر وأُصيب عدد من الجرحى عقب قصف خيمة نازحين في الحي الياباني غرب خان يونس جنوب القطاع.

كما تعرضت خيام للنازحين شمال غرب مدينة خان يونس للقصف بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن إصابات متعددة في صفوف المدنيين.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء إلى 52 خلال ساعات، من بينهم 14 شهيدًا من منتظري المساعدات، إلى جانب رضيعة تبلغ من العمر عامًا ونصف، فارقت الحياة نتيجة سوء التغذية الحاد، في مشهد يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.