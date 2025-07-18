فرنسا تدين قصف الاحتلال كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أدانت فرنسا، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين بقطاع غزة، وأدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وجرح آخرين.

وأعربت فرنسا، خلال اتصال أجراه وزير خارجيتها جان نويل بارو، مع بطريرك اللاتين في القدس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، "عن تضامن فرنسا إثر الهجوم على كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، التي تحظى بحماية فرنسية تاريخية بموجب اتفاقات القسطنطينية في عام 1913".

وأكدت أن "عشرات المدنيين يقتلون في قطاع غزة يوميا جراء القصف والهجمات الإسرائيلية، وهذه الهجمات لا مبرر لها، ويجب ألا يُستهدف المدنيون، ولا البنى التحتية المدنية، ودور العبادة، والمستشفيات، والملاجئ في قطاع غزة".

وجددت فرنسا دعوتها إلى وقف إطلاق النار فورا، ورفع الحصار عن المساعدات الإنسانية بالكامل، بغية إتاحة استئناف إيصال الأمم المتحدة والمنظمات التي تتقيّد بالقانون الدولي المساعدات للمدنيين، على نحوٍ كثيف وكريم، وخالٍ من العوائق.