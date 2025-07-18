الإعلام الحكومي: الاتحاد الأوروبي متواطئ بجريمة الإبادة بحق سكان غزة

فلسطين اليوم- غزة

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ السياسي والأخلاقي في جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن الموقف الأوروبي تجاوز كل الخطوط الحمراء.

وقال المكتب في بيان: "الاتحاد الأوروبي يقف موقف المتفرج بينما يُذبح ويُجوع سكان غزة في أبشع صور الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف البيان: "نحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤولية استمرار هذه الجريمة البشعة، وندعوه إلى وقف سياسة التواطؤ التي يمارسها، والتحرك الفوري لوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على أكثر من مليونين من المدنيين في القطاع".