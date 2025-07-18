مستشفى الكويت يشهد تدفقاً غير مسبوق للجوعى نتيجة انعدام الغذاء

فلسطين اليوم- غزة

أكّد د. صهيب الهمص اليوم الجمعة أن مستشفى الكويت الميداني يشهد في هذه الأثناء تدفقًا غير مسبوق للنازحين في منطقة مواصي خانيونس، حيث تصل عشرات الحالات المصابة بإنهاك شديد، وإعياء تام، مع مظاهر واضحة للهزال وسوء التغذية الحاد نتيجة انعدام الغذاء لفترات طويلة.

وأضاف أن "معظم الحالات الوافدة إلى المستشفى اليوم تحتاج إلى الغذاء قبل الدواء، إذ إن مئات الأشخاص باتوا مهددين بالموت جراء تجاوز أجسادهم حدود القدرة على الصمود".

ودعا د. الهمص المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف شلال الدم في غزة، مطالبًا بفتح المعابر بشكل كامل، وتوفير الإمدادات الغذائية والدوائية الأساسية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون أي عوائق.