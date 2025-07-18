الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أصدر جيش الاحتلال مساء اليوم الجمعة بياناً عسكرياً طالب فيه السكان المدنيين في شمال قطاع غزة، وتحديداً في منطقة بيت لاهيا وأحياء عبد الرحمن والكرامة، بالإخلاء الفوري والتوجه جنوباً نحو منطقة المواصي.

وتضمن التحذير دعوة سكان البلوكات 975، 979، 980، 982، 983، بما في ذلك القاطنين في الخيام والمآوي المؤقتة، إلى مغادرة المنطقة فوراً، مؤكداً أن العمليات العسكرية ستتواصل في تلك المناطق دون توقف.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية واستمرار التدهور الإنساني في القطاع.



