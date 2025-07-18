لجان المقاومة: المجاعة في غزة وصمة عار في جبين البشرية

فلسطين اليوم- غزة

أكدت لجان المقاومة في فلسطين في تصريح صحفي أن المجاعة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية بفعل الحصار الإسرائيلي وحرب التجويع التي تمارسها حكومة نتنياهو، محذرة من أن انعدام الغذاء والدواء والمياه يهدد حياة جميع السكان، لا سيما النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وأشارت اللجان إلى أن الأوضاع تجاوزت كل الحدود الإنسانية، حيث بات المواطنون يتساقطون جوعاً في الشوارع، في مشهد وصفته بأنه "وصمة عار في جبين البشرية"، محملة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي مسؤولية التخاذل والتغطية على جرائم الاحتلال.

وأضاف البيان أن ما يجري في غزة هو جريمة منظمة تكشف عن "وجه الاحتلال الصهيوني النازي والفاشي"، مؤكدًا أن هذه الجرائم ما كانت لتستمر لولا الدعم الأمريكي السياسي والعسكري.

وفي ختام البيان، دعت لجان المقاومة الشعوب العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، إلى التحرك العاجل وإشعال انتفاضة وثورة عالمية نصرة للإنسان الفلسطيني الذي يواجه الإبادة والموت جوعًا وقصفًا.