حاخامات في التيار الصهيوني يعارضون اتفاقًا جزئيًا لتحرير الأسرى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلن عدد من الحاخامات البارزين في التيار الصهيوني الديني عن رفضهم لاتفاق جزئي مقترح بشأن تحرير الأسرى في قطاع غزة، داعين إلى مواصلة الحرب حتى تحقيق "الهزيمة الكاملة" لحركة حماس.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد وقع على الرسالة المفتوحة عدد من الحاخامات من مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الخليل، ومجلس "السامرة" الاستيطاني، إلى جانب الحاخامين الرئيسيين لمدينة صفد، أحدهما والد وزير في حزب "الصهيونية الدينية"، بالإضافة إلى قيادات دينية أخرى.

تأتي هذه الرسالة تزامنًا مع تصاعد جهود الوسطاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح عشرة أسرى أحياء، وتسليم رفات 18 آخرين، تمهيدًا لبدء مفاوضات لإنهاء الحرب.

وقال الحاخامات في رسالتهم إن "الهدف من الحرب هو تحقيق النصر الكامل"، محذرين من أن الصفقة المطروحة "قد تقوض الوحدة الإسرائيلية وتهدد أمن الدولة"، كما أنها "تعرض حياة الأسرى المتبقين للخطر، وتمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة"، على حد قولهم.

وأضاف الموقعون: "يجب إجبار حماس على الاستسلام، وتفكيك بنيتها التحتية، ونفي قادتها من الأرض".