نتنياهو لـ بابا الفاتيكان:"نحن نقترب من التوصل إلى اتفاق بغزة"

فلسطين اليوم- وكالات

أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ بابا الفاتيكان خلال اتصال بينهما أن "إسرائيل" وصلت إلى مرحلة متقدمة في مفاوضات تبادل الأسرى.

وأضاف نتنياهو: "نحن نقترب من التوصل إلى اتفاق".

وأجرى نتنياهو، صباح الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع بابا الفاتيكان، البابا لاون الرابع عشر، عقب يوم من الهجوم الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة في غزة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وعدد من الجرحى، بينهم حالات حرجة.

وذكر موقع "الفاتيكان نيوز" أن الاتصال جرى في مقر الإقامة البابوية في كاستل جاندولفو، حيث عبّر البابا عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن الفاتيكان أن البابا جدد دعوته لتكثيف الجهود من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، محذرًا من أن الأطفال وكبار السن والمرضى هم من يتحملون العبء الأكبر من المأساة الجارية.

كما شدد البابا على ضرورة حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على حياة المدنيين، مؤكدًا أهمية احترام الكرامة الإنسانية لجميع الضحايا، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن وجودهم.