المفوضية الأوروبية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم- وكالات

أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبة برفع المعاناة عن المدنيين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية.

وشددت المفوضية على أن جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة تتم عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية موثوقة، نافية أي تعاون مع ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، في إشارة إلى الجدل المتصاعد حول هذه الجهة الممولة من واشنطن وتل أبيب والمتهمة بإدارة توزيع المساعدات بشكل مسيّس وعسكري.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتسع فيه الدعوات الدولية لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الخانق.