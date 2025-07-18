الاعلام الحكومي: 69 طفلًا و620 مريضًا قضوا بسبب سوء التغذية

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي له اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الحصار المفروض على القطاع، حيث توفي 69 طفلًا بسبب سوء التغذية، فيما بلغ عدد المرضى الذن قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء 620 مريضًا.

وأوضح البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر منذ 139 يومًا، ومنع دخول أكثر من 76,450 شاحنة مساعدات ووقود، في وقت يواجه فيه 650 ألف طفل خطر الموت جوعًا، إلى جانب 12,500 مريض سرطان و60 ألف سيدة حامل يعانون من انعدام الغذاء والرعاية الصحية.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال استهدف 42 تكية طعام و57 مركزًا لتوزيع المساعدات، وشن 121 اعتداءً مباشرًا على قوافل الإغاثة، ما أدى إلى استشهاد 877 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 5,666 آخرين، مع تسجيل 42 مفقودًا في "مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية".

المكتب حمّل الاحتلال والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسة التجويع وفتح المعابر بشكل عاجل.