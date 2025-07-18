الأونروا: طفل من كل 10 في غزة يعاني من سوء تغذية

فلسطين اليوم- غزة

أكدت وكالة الأونروا أن واحدًا من كل عشرة أطفال خضعوا للفحص في عياداتها بقطاع غزة يعاني من سوء تغذية، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان والحصار.

وأوضحت الوكالة أنها أجرت فحوصات لأكثر من 240 ألف طفل دون سن الخامسة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أن سوء التغذية في القطاع كان نادرًا قبل الحرب، ما يعكس حجم التدهور الذي طرأ على الوضع الصحي.

وأضافت الأونروا أن الأدوية والإمدادات الغذائية ومواد النظافة والوقود آخذة في النفاد، مما يهدد بتفاقم الأزمة الصحية في ظل العجز عن تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.