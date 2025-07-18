30 شهيدًا في غزة بينهم 7 من طالبي المساعدات

فلسطين اليوم- غزة

استشهد 30 مواطنًا في قطاع غزة، يوم الجمعة، جراء اعتداءات متفرقة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 7 مدنيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.

وأكدت مصادر طبية أن معظم الشهداء سقطوا نتيجة القصف المباشر واستهداف المدنيين في مناطق مختلفة من القطاع، وسط استمرار الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار والتجويع.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف المدنيين، بمن فيهم الباحثون عن المساعدات، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي في غزة.