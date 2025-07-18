وزارة الصحة بغزة: الجوع يدفع المئات إلى حافة الموت

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن أقسام الطوارئ في المستشفيات تشهد توافدًا غير مسبوق لمواطنين من مختلف الفئات العمرية، يعانون من حالات إجهاد شديد نتيجة الجوع ونقص التغذية.

وأوضحت الوزارة أن مئات الأشخاص الذين انهكتهم المجاعة باتوا على مشارف الموت، بعدما تجاوزت أجسادهم القدرة على التحمل والصمود في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء.

وحذرت الوزارة من كارثة إنسانية وشيكة إذا استمر الوضع على حاله، مؤكدة أن النظام الصحي المنهك يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار العدوان ونقص الموارد الحيوية.