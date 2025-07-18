حماس: الاحتلال يتخبّط في إخفاقاته.. والمقاومة تُربك حساباته

فلسطين اليوم- غزة

قالت حركة "حماس"، اليوم، الجمعة إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يعكس فشل الاحتلال المتراكم على كافة الأصعدة، مؤكدة أن الحرب الحالية تمثل منعطفاً تاريخياً سيبقى محفوراً في مسار الصراع، ويكشف هشاشة الكيان الإسرائيلي وتصاعد جرائمه في القتل والتجويع والإبادة الجماعية.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن المقاومة الفلسطينية، بصمودها وتنوع تكتيكاتها، نجحت في سحب زمام المبادرة من الاحتلال، وتباغته يوميًا بخطط وأدوات جديدة تعجز المنظومة العسكرية الإسرائيلية عن التصدي لها، رغم محاولات الاحتلال تركيع الشعب الفلسطيني عبر الحصار والتجويع.

وأشارت حماس إلى أن المجاعة المفروضة على غزة تُعدّ جريمة ممنهجة ضد الإنسانية، حيث يستخدم الاحتلال الغذاء كسلاح حرب، مطالبة بتحرك رسمي وشعبي فوري لوقف هذه الجريمة وإنقاذ مئات آلاف المدنيين المحاصرين.

وفي ما يتعلّق بملف الأسرى، شددت الحركة على أن الاحتلال فشل في تحرير أسراه بالقوة العسكرية، وبقي له خيارًا وحيدًا يتمثل في إنجاز صفقة تبادل وفق شروط المقاومة، وبما يحقق الحقوق الوطنية والإنسانية المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الحصار.