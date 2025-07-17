سلوفينيا تتخد إجراءات ضد بن غفير وسموتريتش

فلسطين اليوم

أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الخميس، إجراءات وزيري الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، من دخول أراضيها، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان حكومة سلوفينيا، فإن بن غفير وسموتريتش، سيعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة والتي تشجّع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

وتندد الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرَين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة؛ حسبما أفادت.

وقالت وزيرة الخارجية تانجا فاجون للصحفيين "هذا الإجراء الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، ونحن إلى حدّ ما روّاد في هذا المجال".

وأضافت "إننا نوجه بذلك رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أنّه يجب أن تتوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء".

وفي حزيران/يونيو، أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الوزيرين اللذين يخضعان الآن لحظر سفر إلى هذه البلدان.