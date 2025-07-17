شهيد في غارة للاحتلال على "قبريخا" جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي بالطيران المسيّر ستهدف أطراف بلدة قبريخا جهة وادي السلوقي بصاروخين، في جنوب لبنان.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الحصيلة النهائية لغارة قبريخا هي إستشهاد مواطن من آل حجازي وإصابة زوجته إصابة حرجة جدا” ونجاة إبنتهما ( 10 سنوات ).

كما استهدف طيران الاحتلال أطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي بعدد من القذائف المدفعية.

وفي وقت سابق اليوم استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية اليوم سيارة من نوع “رابيد” في بلدة الكفور بالقرب من ثكنة الجيش القديمة جنوبي لبنان، أدت بحسب وزارة الصحة إلى “سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح”.

كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة باتجاه الناقورة، ثم سقطت من بعدها بسبب عطل تقني وتحطمت في البلدة.

كذلك استهدف الطيران المسيّر شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى ارتقاء شهيد.