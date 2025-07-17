البيت الأبيض: نتنياهو أقر لترمب بأن استهداف الكنيسة بغزة كان "خطأ"

فلسطين اليوم

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أقر للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن استهداف كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة كان "خطأ".

وذكر البيت الأبيض، أن رد فعل الرئيس ترمب بشأن قصف كنيسة في غزة كان سلبيا جدا، وقد أجرى اتصالا مع نتنياهو بخصوصه.

واستشهد 3 مواطنين وأُصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف، صباح اليوم الخميس، كنيسة دير اللاتين شرقي مدينة غزة، ضمن حرب الإبادة المتواصلة في القطاع.

وقالت مصادر طبيّة في المستشفى المعمداني بمدينة غزة، إنّ 6 مواطنين من الطائفة المسيحية أُصيبوا بقصف مدفعي استهدف كنيسة دير اللاتين في البلدة القديمة، مشيرةً لوجود إصابات بحالة خطيرة جدًا، ليُعلن لاحقًا عن استشهاد 3 مواطنين.