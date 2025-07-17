استشهاد فلسطيني من طوباس واحتجاز جثمانه

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الذي اقتحم مخيم الفارعة في طوباس، صباح اليوم.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد المواطن فراس أحمد رجا صبح (47 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في وادي الفارعة جنوب طوباس، واحتجاز الاحتلال لجثمانه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة "جبل الثور" في وادي الفارعة، فجرا، بعد تسلل وحداتها الخاصة إلى المنطقة وحاصرت منزل المواطن صبح، قبل أن تصيبه وتعتقله من داخل المنزل، بحسب المصادر الأمنية..

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة في تصريحات صحفية، أن جيش الاحتلال اقتحم منزل الشهيد صبح فجر اليوم، في مخيم الفارعة، وأطلق عليه النار بشكل مباشر، وهو نائم في سريره، ثم قام باعتقاله.

وارتقى أكثر من 1014 شهيدا بالضفة الغربية، برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، منذ بدء حرب الإبادة على غزة، في 7 أكتوبر 2023.