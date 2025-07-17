حماس: المجاعة بغزة بلغت مستويات خطيرة وسط تجاهل دولي

فلسطين اليوم

أكدت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، أن المجاعة بغزة بلغت مستويات خطيرة، مشددة علة أن حكومة الاحتلال توظف الجوع والحرمان من المواد الأساسية كسلاح إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، في إطار سياسة ممنهجة مستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا.

وقالت حركة حماس في بيان، إن سياسة التجويع تمثّل إمعانًا في ارتكاب أبشع الجرائم في العصر الحديث، خاصة بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء.

وأضافت حماس، "أن تجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته للجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالصوت والصورة يُعد سابقة خطيرة تُكرّس منطق العربدة والاستهتار بالقانونين الدولي والإنساني".

وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل والضغط من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية بشكل فوري.

ويواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 650 تواليا، تزامناً مع مجازر مكثفة وحصار خانق خلف عشرات آلاف الشهداء والمصابين.