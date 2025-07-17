شهيد ومصابون برصاص المستوطنين في صوريف

فلسطين اليوم

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، برصاص المستوطنين في الخليل بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد المواطن محمد أحمد محمود الهور (48عاماً)، وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة برصاص مستوطنين في صوريف شمال غرب لخليل.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابتين إحداهما لرجل ٤٢عاما حيث أصيب بالرصاص الحي في الرقبة ونقله إلى المستشفى ووضعه خطير جداً -قبل أن يعلن استشهاده- وإصابة شخص أخر في البطن ٤٠ عاماً نتيجة اعتداء المستوطنين على بلدة صوريف.

كما أفاد الهلال الأحمر أن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين اعتداء بالضرب لشخصين في بلدة صوريف.

وشن مستوطنون اعتداء على المواطنين في منطقة واد الوطاوط بصوريف وأشعلوا النار في أراضي المواطنين بالمنطقة.