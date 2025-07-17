94 شهيدًا و367 ومصابا بغزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس ذ، وصول 94 شهيدا و 367 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي بارتفاع حصيلة العدوان، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 58 ألفًا و667 شهيدًا بالإضافة إلى 139 ألفًا و974 جرحى بإصابات متفاوتة.

وأضافت الصحة بأن حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 بلغت 7843 شهيدًا إلى جانب 27933 إصابة.

وأشارت الصحة في بيانها، إلى أن 26 شهيدًا وأكثر من 32 جريحًا وصلوا إلى مشافي قطاع غزة، من منتظري المساعدات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 877 شهيدًا وأكثر من 5432 مصابا.