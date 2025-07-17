استشهاد رضيع بغزة بسبب سوء التغذية والجوع

فلسطين اليوم

استشهد رضيع من مدينة غزة، اليوم الخميس، بسبب سوء التغذية والجوع في ظل حرب الإبادة.

وأعلنت مصادر إعلامية وفاة الطفل زين أحمد الدريميلي من حي الزيتون في مدينة غزة بسب الجوع وسوء التغذية.

وأكد رئيس وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة، زاهر الوحيدي، إن 67 طفلا استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الدواء في قطاع غزة.

ويحذر أطباء غزة، أن مئات الأطفال الرضّع باتوا عرضة لخطر الموت، في ظل نقص حاد في حليب الأطفال ونقص الرعاية اللازمة لهؤلاء، نتيجة استمرار الحرب، وقيود الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.