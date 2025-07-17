سرايا القدس تُعلن قصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، عن استهدافها بالصواريخ لمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان عسكري: قصفنا "سديروت" و"مفلاسيم" و"نيرعوز" في غلاف غزة بالصواريخ، رداً على العدوان الإسرائيلي وجرائمه في قطاع غزة.

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوفه خسائر مادية وبشرية فادحة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.