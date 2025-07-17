ريال مدريد يعلن رحيل موهبته المغربية

فلسطين اليوم

أعلن نادي ريال مدريد، بشكل رسمي، انتقال لاعبه المغربي الشاب يوسف لخديم إلى صفوف ديبورتيفو ألافيس، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب البالغ 18 عاما، والذي تدرج في الفئات السنية منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2017، سيبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية مع ألافيس.

وتوجه ريال مدريد في ختام بيانه بالشكر إلى لخديم على ما قدمه للنادي من التزام وعمل وتفان طوال السنوات الماضية، متمنيا له ولعائلته التوفيق في خطوته المقبلة.

وكان لخديم شارك مؤخرا في قائمة الفريق الأول التي خاضت بطولة كأس العالم للأندية، بعدما اختاره المدرب تشابي ألونسو للسفر مع البعثة إلى الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرت تمهيدا لظهوره على الساحة الكبرى.