بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، عن 10 أسرى من قطاع غزة عبر معبر "كيسوفيم" شرق المحافظة الوسطى.

وأعلنت مصادر محلية، أسماء 10 أسرى أفرج عنهم الاحتلال، ووصلو إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة:

1. نعيم محمد البرعي (66 عاماً)

2. محمد عودة شمالي (46 عاماً)

3. عماد عودة المصري (53 عاماً)

4. محمد حاتم قاسم (34 عاماً)

5. هاني إبراهيم أبو سيف (57 عاماً)

6. فايز حسن أيوب (56 عاماً)

7. جمال خليل الزويري (69 عاماً)

8. عبد الهادي برجس دغمش (38 عاماً)

9. سمير عبد الرحمن حماد (64 عاماً)

10. محمد عبد الله القرا (62 عاماً) (تم الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي)