اجتماع لقادة حماس اليوم لمناقشة تطورات صفقة التبادل ووقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

من المقرر أن يجتمع كبارة قادة حركة حماس، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، لمناقشة تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مراسل قناة "15" العبرية: "اليوم اجتماعات لكبار حماس لمناقشة العرض الإسرائيلي المحدث وبشأن التخفيضات لإطلاق سراح الأسرى في الصفقة.

واليوم، صرّح مسؤولان فلسطينيان مطلعان على مفاوضات الدوحة، أن الوسطاء أبلغوا حركة حماس بأن "إسرائيل" سلّمت خرائط معدّلة جديدة مساء الأربعاء، تتعلق بخطط الانسحاب من قطاع غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الجاري التفاوض على إطاره العام وآلياته.

وأوضح أحد المسؤولين لقناة "الشرق"، أنه من المفترض أن تُسلَّم اليوم الخميس نسخة من هذه الخرائط إلى وفد "حماس" المفاوض في الدوحة، لدراستها وإبداء الموقف بشأنها.

وأشار إلى أنه جرت مناقشة بعض الأفكار المتعلقة بالنقاط الواردة في الخرائط، موضحاً أن "التعديلات الإسرائيلية تبدو مبدئياً طفيفة وليست جوهرية".