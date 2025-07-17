جندي إسرائيلي يُهدد مرتين بالانتحار رفضاً للعودة للقتال في غزة

فلسطين اليوم

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أن جندياً إسرائيلياً يهدد مرتين بالانتحار رفضاً للعودة للقتال في قطاع غزة.

ووفق صحيفة "هآرتس"، فقد انتحر ما لا يقل عن 15 جندياً إسرائيليا منذ بداية عام 2025، و21 جندياً خلال عام 2024، وهو رقم كبير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غالبية المنتحرين خلال الحرب كانوا من جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية، مضيفة: "نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لحوادث قتال صعبة أثرت على حالتهم النفسية بشكل كبير".