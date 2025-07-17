مستوطنون مسلحون يطاردون رعاة الأغنام جنوب الخليل

فلسطين اليوم

طارد مستوطنون اليوم الخميس 17 يوليو 2025، رعاة الأغنام وحاولوا سرقة مواشيهم بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين مسلحين طاردوا رعاة الأغنام من المراعي في خربة الفخيت بمسافر يطا، وحاولوا سرقة المواشي، وأطلقوا مئات رؤوس المواشي بأشجار مثمرة بمحيط مساكن المواطنين في خربة اقواويس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين من خلال الاستعماري الرعوي يحاولون السيطرة بشكل كامل على المراعي وأبار المياه، ومنع المواطنين من الوصول إليها في مسافر يطا، بهدف تهجير السكان قسراً عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.